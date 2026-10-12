Po jam mestų kaltinimų prabilo muftijus Jakubauskas

„Man įteikto pranešimo apie įtarimą aš nepripažinau ir nepripažįstu. Atkreipiu dėmesį į tai, kad pranešimas apie įtarimą man buvo įteiktas pačioje pirminėje tyrimo stadijoje, t. y. net neišsiaiškinus tiriamų įvykių aplinkybių. (...) Kaltės nepripažįstu ir pasitikiu teisėsauga, kad tyrimas bus objektyvus“, – portalui tv3.lt sakė R. Jakubauskas.
Kartu jis pridūrė manantis, kad tokiu būdu viešai sąmoningai kurstoma įtampa ir visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis.
Komentuodamas filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje, R. Jakubauskas tvirtino, kad darbuotojų paieška rūpinosi Filipinuose veikianti įdarbinimo agentūra. Pasak jo, agentūra darbuotojams žadėdavo darbo sąlygas, dėl kurių vėliau nepavykdavo susitarti su Lietuvos darbdaviais.
Portalui tv3.lt muftijus taip pat pažymėjo, kad atrankos kiekvienas kandidatas turėjo nuotolinį vaizdo interviu su Migracijos tarnybos pareigūnu.
„Todėl visa informacija, kurią jie gavo prieš atvykdami, sutapo su duomenimis, pateiktais migracijos tarnybai, ir su faktinėmis sąlygomis atvykus. Tai buvo daroma siekiant skaidrumo ir tinkamo kvalifikuoto personalo atrankos“, – teigė jis.
Vienas įtariamųjų dėl prekybos žmonėmis
Generalinės prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus R. Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, minėtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti septyniems fiziniams bei dviems juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
Vėliau naujienų portalas lrt.lt pranešė, kad R. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių.
Kaip skelbia portalas, minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais, atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose.
Lrt.lt anksčiau skelbė, kad tyrime įtariami juridiniai asmenys yra paukštynų rangovės „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“.
R. Jakubauskas nuo 2020 metų kovo 4 d. iki 2026 metų liepos 15 d. buvo vienas iš „World Halal Trust“ akcininkų.
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