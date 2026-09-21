Po mirties – nemalonumai: sodyboje rado neregistruotų ginklų

Anot Policijos departamento, apie 18.50 val. Vilniuje, Alberto Kojelavičiaus gatvėje, vyro (gim. 1983 m.) namuose rastas ir paimtas neteisėtai laikomas ginklas „Ekol Major Cal. P.A.“.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Kaip pranešė policija, sekmadienį Plungės rajone, Didžiųjų Mostaičių kaime, vyras (gim. 1968 m.), tvarkydamas mirusio vyro sodybą, rado neregistruotus ginklus: revolverį „Alfa 620,2“ su 6 mm kalibro 19 šovinių bei 7 tūtelėmis, pistoletą „Reck Baby automatic“ su 8 mm kalibro 22 šoviniais, revolverį „Agent“ su 9 mm su 2 šoviniais, orinį lygiavamzdį ginklą, lygiavamzdį šautuvą.
Neteisėtai laikyti ginklai ir šaudmenys paimti.
Dėl minėtų įvykių pradėtas ikiteisminiai tyrimai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)