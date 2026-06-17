Po RC duomenų vagystės – įspėjimas gyventojams

„Atsižvelgiant į duomenų nutekinimo aplinkybes, artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis siekdami įgyti pasitikėjimą. Vien tai, kad skambinantis asmuo žino jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ar kitą asmeninę informaciją, nereiškia, kad jis atstovauja teisėtai institucijai“, – trečiadienį teigiama bendrame institucijų pranešime.
Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar kitaip paveikti Lietuvos piliečius.
Be to, duomenys gali būti susieti su viešuose šaltiniuose bei socialiniuose tinkluose esančia informacija ir panaudoti psichologiniam spaudimui ar šantažui verbuojant.
Gyventojams patariama tikrinti savo duomenis tik oficialiuose institucijų puslapiuose, atsargiai vertinti SMS ir elektroninius laiškus, būti ypač atsargiems sulaukus netikėtų skambučių, neatskleisti prisijungimo, kitų asmens duomenų, atsakingai naudotis socialiniais tinklais, stebėti savo finansines operacijas, keisti slaptažodžius, apie padidėjusią grėsmę informuoti artimuosius.
Manant tapus sukčiavimo arba neteisėto duomenų panaudojimo auka, raginama nedelsiant kreiptis į policiją arba bendruoju pagalbos numeriu 112.
Šias rekomendacijas Policijos departamentas, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Antrasis operatyvinių tarnybų ir Valstybės saugumo departamentai parengė įvertinę galimus pavogtų duomenų neteisėto panaudojimo būdus.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos duomenimis, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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