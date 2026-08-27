Po samdinio žūties – kaltinimai Biržų krašto ūkininkui: sunkiai sužalotą išvežė į laukus

Nelaimė G. K. ūkyje įvyko pernai, rugsėjo 4 dieną. Rytą ūkininkas nurodė dviem, manoma, nelegaliai jo ūkyje dirbusiems vyrams išvalyti grūdų perkrovimo priekabą. Vienas darbininkas iš traktoriaus valdė priekabos mechanizmą, o kitas, stovėdamas ant priekabos krašto, stebėjo, kad visi grūdai iš jos būtų pašalinti. Baigus šį darbą, pastarasis darbininkas, kolegai nematant, įšoko į priekabos vidų ir buvo pripaustas joje tuo metu veikusio mechanizmo.
Sunkias galvos bei stuburo traumas patyrusio vyro niekas nepasigedo iki pat vakaro, kai G. K. išgirdo skambant telefoną iš kieme stovinčios priekabos. Nuėjęs jos apžiūrėti,ūkininkas pamatė prispaustą bei sunkiai sužalotą samdinį. G. K. pasikvietė į pagalbą savo tėvą bei ūkio darbininką su jo šeimos nariu. Keturi vyrai sužeistąjį iškėlė iš priekabos ir, baimindamiesi galimos atsakomybės dėl įvykusios nelaimės, išvežė jį iš ūkio į šalia esančius laukus. Ten nuvežtam sunkiai sužalotam vyrui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Sužeistasis skubiai nugabentas į Respublikinę Panevėžio ligoninę, kur tą pačią naktį mirė.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, vadovaujami Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad ūkininkas G. K. po nelaimės, siekdamas išvengti atsakomybės, pagamino ir panaudojo tikrovės neatitinkančius dokumentus – atgaline data surašė darbo sutartis, kad du darbuotojai (bet ne nukentėjusysis) priimti į darbą jo ūkyje nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos, kad šiems darbininkams pravesti pirminiai darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, jie yra supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais bei pravestas darbo saugos ir privalomas įvadinis apmokymo instruktažas. Šie, įtariama, suklastoti dokumentai buvo pateikti „Sodrai“ bei ikiteisminį tyrimą dėl vyro mirties pradėjusiems teisėtvarkos pareigūnams.
Pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 176 straipsnį, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Baudžiamojo kdekso 300 straipsnis tam, kas pagamino netikrą dokumentą ir jį panaudojo, numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trejų metų.
Pasak baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu į teismą perdavusios prokurorės Loretos Liepienės, ikiteisminio tyrimo metu buvo įvertintos ir aplinkybės, susijusios su pagalbos suteikimu sunkiai sužalotam vyrui. Nustatyta, kad, iškėlus jį iš priekabos ir pergabenus iš ūkio į kitą vietą, nukentėjusysis be pagalbos paliktas nebuvo – ten jam buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytų aplinkybių visumą ir kiekvieno iš įvykyje dalyvavusių asmenų veiksmus, pagrindo pareikšti įtarimus pagal BK 144 straipsnį („Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei“) nenustatyta.
Ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo vertinta, ar keturių asmenų veiksmai, išvežant sunkiai sužalotą vyrą iš ūkio į laukus ir iš karto nepranešant apie tikrąsias jo sužalojimo aplinkybes, nesudaro BK 237 ir 238 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų požymių. BK 237 straipsnis numato atsakomybę už kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ar tokį nusikaltimą padariusio asmens slėpimą, o BK 238 straipsnis – už nepranešimą teisėsaugos įstaigai arba teismui apie žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą. Tyrimo metu nenustatyta pagrindo šiems asmenims pareikšti įtarimų pagal minėtus BK straipsnius. Be to, BK 237 ir 238 straipsniuose nurodyta, kad už šiuose straipsniuose numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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