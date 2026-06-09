Po žinios apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą VRM kreipėsi į prokurorus

Kaip teigiama pranešime, atsižvelgus į viešai paskelbtą informaciją ir siekiant įvertinti galimas rizikas, ministerijos išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra „disponuoja duomenimis apie viešumoje nurodytas aplinkybes, susijusias su galimu Asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje (ADIS) ir Migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS) tvarkomų duomenų pažeidimu ar galimu informacijos nutekinimu“.
Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi MIGRIS, ADIS ir Gyventojų registre.
Anksčiau pats ministras Vladislavas Kondratovičius yra sakęs, kad iš ADIS ir MIGRIS duomenys nebuvo pasisavinti.
Ministerijos teigimu, iki šiol nėra nustatyta požymių, kurie rodytų šių dviejų registrų pažeidimą ar veiklos sutrikdymą, taip pat ministerija neturi ir informacijos apie biometrinių duomenų iš minėtų registrų galimą nutekinimą.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę naujienų portalas „15min“ paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų.
Žurnalistai publikacijoje kėlė klausimą, ar per incidentą galėjo būti pavogti biometriniai gyventojų duomenys.
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