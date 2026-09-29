Policija ieško iš namų išėjusio ir negrįžusio 16-mečio Dominyko Firsovo

Kaip teigiama Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, D. Firsovas yra apie 190 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudų plaukų. Jis vilkėjo rudos spalvos megztinį, juodos spalvos striukę su gobtuvu ir šviesiai pilkas kelnes. Nepilnametis avėjo juodus sportinius batus. Ypatingas vaikino požymis – ant abiejų plaštakų viršaus yra tatuiruotės: ant vienos – erelis, ant kitos –kardiograma.
Vykdant asmens paiešką, patikrintos gydymo įstaigos, apklausti artimieji, kaimynai, patikrintos galimos buvimo vietos Varėnos mieste ir rajone. Pareigūnai atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos.
Asmenis, žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus AVPK Varėnos rajono policijos komisariato vyr. tyrėją Evaldą Didiką, tel. Nr. 8-700-65575, 0 695 81683, elektroniniu paštu: [email protected] arba bendruoju pagalbos numeriu 112.
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