 Policija siunčia skubų įspėjimą gyventojams

Policija siunčia skubų įspėjimą gyventojams

2026-10-13 14:12 klaipeda.diena.lt inf.

Sukčiai Lietuvoje jau kurį laiką kuria netikras interneto svetaines, kurios atrodo beveik identiškai kaip tikri įvairių institucijų puslapiai. Virtualus policijos patrulis „Facebook“ paskyroje pranešė, kaip jas atpažinti ir nepapulti į sukčių rankas.

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<span>Policija siunčia skubų įspėjimą gyventojams</span>
Policija siunčia skubų įspėjimą gyventojams / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Viena netikra svetainė – ir jūsų banko duomenys gali atsidurti sukčių rankose. 

Pastarosiomis dienomis skirtingose Lietuvos vietose žmonės susidūrė su ta pačia apgaule: sukčiai kuria svetaines, beveik nesiskiriančias nuo „Regitros", bankų ar kitų institucijų svetainių.

Atrodė oficialu?

Dar nereiškia, kad taip yra.

Prieš vesdami duomenis:

patikrinkite svetainės adresą – viena pakeista raidė gali būti spąstai;

nepainiokite „Remiama" su oficialumu – tai tik reklama;

nespauskite gautų nuorodų – oficialią svetainę susiraskite patys.

Kyla abejonė?

Sustokite.

Banko duomenų neveskite.“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
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