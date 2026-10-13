Policija siunčia skubų įspėjimą gyventojams

„Viena netikra svetainė – ir jūsų banko duomenys gali atsidurti sukčių rankose.
Pastarosiomis dienomis skirtingose Lietuvos vietose žmonės susidūrė su ta pačia apgaule: sukčiai kuria svetaines, beveik nesiskiriančias nuo „Regitros", bankų ar kitų institucijų svetainių.
Atrodė oficialu?
Dar nereiškia, kad taip yra.
Prieš vesdami duomenis:
patikrinkite svetainės adresą – viena pakeista raidė gali būti spąstai;
nepainiokite „Remiama" su oficialumu – tai tik reklama;
nespauskite gautų nuorodų – oficialią svetainę susiraskite patys.
Kyla abejonė?
Sustokite.
Banko duomenų neveskite.“, – teigiama įraše.
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