 Policija skubiai įspėja gyventojus: nusitaikyta į jautriausią žmonių grupę

Policija skubiai įspėja gyventojus: nusitaikyta į jautriausią žmonių grupę

2026-06-18 09:56
Brigita Juodelytė

Vilniaus apskrities policijos bendruomenės pareigūnai dalijasi skubiu įspėjimu ir vaizdine medžiaga, kurioje – aiškus gidas, kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo aktyviai veikiančių sukčių. Nusikaltėliai nuolat randa naujų pretekstų, o jų taikiniu dažniausiai tampa jautriausi visuomenės nariai.

Pareigūnai ragina įsiminti 5 dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo atvejus:

1. Apgaulingi skambučiai

Sukčiai skambina telefonu ir dažniausiai kalba rusų kalba. Jie prisistato poliklinikų darbuotojais, elektros tinklų specialistais, ryšio operatoriais, bankininkais ar net policijos pareigūnais. Įvairiais išgalvotais pretekstais bandoma išvilioti el. bankininkystės duomenis, kortelių numerius arba grynuosius pinigus.

2. Sukčiai į namus

Apgavikai atvyksta tiesiai į senjorų namus. Jie apsimeta Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojais ir ragina „deklaruoti turimus grynuosius pinigus“. Kitas būdas – apsimesti seniūnijos ar elektros tinklų darbuotojais, kurie neva atvyko patikrinti skaitiklių, ir taip išvilioti gyventojų santaupas.

3. Investiciniai sukčiavimai

Gyventojai įtikinėjami investuoti į tariamai itin pelningus projektus. Apkvailinti žmonės dėl to net ima paskolas, perduoda savo el. bankininkystės prisijungimus arba suteikia prieigas prie virtualiųjų valiutų paskyrų.

4. Avansiniai sukčiavimai

Internetinėje erdvėje iš gyventojų išviliojami pinigai kaip avansas už prekes ar paslaugas, kurios realybėje apskritai neegzistuoja.

5. Apgaulingos nuorodos

SMS žinutėmis, el. laiškais ar socialiniuose tinkluose platinamos nuorodos. Jas paspaudus, prašoma suvesti banko kortelių ar prisijungimo duomenis, o vėliau nuo sąskaitų tiesiog nurašomos lėšos.

5 auksines taisyklės: kaip apsisaugoti?

Policija pabrėžia, kad geriausias ginklas prieš sukčius – žinojimas ir budrumas. 

Štai pagrindinės taisyklės, kurias verta išsaugoti ir priminti savo artimiesiems:

  • Paslaptis: Niekam neatskleiskite savo prisijungimo duomenų, PIN kodų ar banko kortelės informacijos.

  • Ignoravimas: Nespauskite įtartinų nuorodų ir neatidarykite įtartinų laiškų bei žinučių.

  • Svetimiems – NE: Neįsileiskite į namus nepažįstamų asmenų ir nepasitikėkite jų pateikiamais pretekstais.

  • Pauzė: Pasitarkite su artimaisiais. Jei kyla įtarimų – geriau pasitikrinti, nei nukentėti.

  • Pokalbis: Jaunime, pakalbėkite su savo seneliais, tėvais ir kaimynais – įspėkite juos apie sukčių veikimo būdus!

Įtariate sukčiavimą? Jei įtariate apgavystę arba jau nukentėjote nuo sukčių, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.

Bendruomenė saugesnė, kai informacija dalijamasi! Bendradarbiaukime ir saugokime vieni kitus.

Šiame straipsnyje:
policija
sukčiai
sukčiavimas
apsisaugojimas
apgaulė
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