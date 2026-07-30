Policijai pasivijus bėglį vairuotoją – iškalbinga detalė: paaiškėjo, kad jis kalinys

Trečiadienį, apie 19.30 val., Tauragės mieste pareigūnai pastebėjo automobilį, kurį vairavo asmuo, kuriam yra atimta teisė vairuoti transporto priemones. Pareigūnams bandant sustabdyti vairuotoją, šis nepakluso teisėtam reikalavimui sustoti ir bandė pasišalinti.
Sustabdęs automobilį, vairuotojas staiga iššoko iš jo ir nubėgo. Pareigūnai pasivijo bėglį ir jį sulaikė.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad 24-erių vyras buvo blaivus. Taip pat nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirta laisvės atėmimo bausmė. Sulaikytasis pristatytas į bausmės atlikimo vietą.
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