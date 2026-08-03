Praėjusį savaitgalį BPC fiksavo beveik 19 tūkst. pranešimų – daugiausia nuo vasaros pradžios

Kaip pirmadienį pranešė BPC, liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis skubios pagalbos numeriu 112 buvo gauti 18 803 skambučiai, tai yra beveik 10 proc. daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per tris dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo 348 valandas.
BPC duomenimis, iki šiol didžiausias skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausią per matavimų istoriją birželio savaitgalį – apie 18,7 tūkst. skambučių. Per Jonines buvo sulaukta beveik 12 tūkst. skambučių.
Didžiausias pranešimų aktyvumas per pastarąsias tris dienas fiksuotas penktadienį, kai BPC sulaukė 6 473 skambučių, ir šeštadienį, kuomet sulaukta 6 269 skambučių.
Penktadienį daugiau skambučių teko Klaipėdos skyriui, o šeštadienį krūvis tarp Klaipėdos ir Vilniaus skyrių buvo beveik vienodas.
Labiausiai išaugo priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms perduotų pranešimų skaičius – 369 pranešimai, lyginant su ankstesniu savaitgaliu, kai buvo perduoti 136 pranešimai.
Iš jų 113 buvo susiję su gaisrais, 229 – su gelbėjimo darbais, daugiausia pranešimų gauta Vilniaus mieste ir rajone bei Alytaus apskrityje. Pasak BPC, didžiausią įtaką tam turėjo savaitgalį dalį šalies užklupusi audra.
BNS rašė, kad savaitgalį dėl audros ugniagesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Pasak Vilniaus rajono mero, labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas.
Po viaduku Avižieniuose kelininkai beveik parą šalino susikaupusį paviršinį vandenį, eismas buvo uždarytas.
BPC duomenimis, per savaitgalį policijai perduota 5 813 pranešimų, iš jų 1 433 buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais ir 1 003 – su eismo saugumu. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 4 126, aplinkosaugininkams – 303 pranešimai.
Nepaisant išaugusio skambučių srauto ir darbo krūvio, BPC pažymi užtikrinęs įprastą reagavimo kokybę – 97 proc. visų skambučių buvo atsiliepta per ne ilgesnį kaip 8 sekundžių laiką.
„Tai (...) rodo profesionalų pareigūnų darbą ir sklandų visos sistemos veikimą“, – pranešime cituojamas BPC viršininkas Liutauras Šinkūnas.
Įstaiga pabrėžia, kad numeris 112 skirtas tik būtinos skubios policijos, ugniagesių gelbėtojų, medikų ar aplinkosaugos pagalbos atvejams.
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