 Prieš moterį smurtavusiam vyrui nustatytas mirtinas girtumo laipsnis

Prieš moterį smurtavusiam vyrui nustatytas mirtinas girtumo laipsnis

2026-06-09 10:16
Gytis Pankūnas (ELTA)

Joniškio rajone pirmadienį neblaivus vyras smurtavo prieš neblaivią moterį, pranešė policija.

<span>Prieš moterį smurtavusiam vyrui nustatytas mirtinas girtumo laipsnis</span>
Prieš moterį smurtavusiam vyrui nustatytas mirtinas girtumo laipsnis / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 15 val. Joniškio rajone, Mekių kaime, namuose, neblaivus (4,22 prom.) vyras (gim. 1994 m.) smurtavo prieš neblaivią (3,20 prom.) moterį (gim. 1986 m.).

Nukentėjusiąją medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į gydymo įstaigą nevežė.

Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas vyrui, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
smurtas
smurtavo prieš moterį
mirtinas girtumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų