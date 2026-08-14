Prokuratūra prašo teismo automobilių numerius klastojusiems vyrams skirti baudas

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, abu kaltinamieji iš Vokietijos įmonių pirko automobilius, kurie po įvairių įvykių buvo nepataisomai sugadinti ir pašalinti iš eismo. Parsivežę juos į Lietuvą, kaltinamieji neteisėtai pakeitė ir suklastojo tikruosius identifikavimo numerius, o transporto priemones remontavo naudodami kitų, taip pat techniškai netvarkingų, automobilių dalis.
Vienas iš kaltinamųjų, E. K., siekdamas apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, tarpininkaujant kitam asmeniui, pardavė du automobilius. Apie jų patirtus eismo įvykius, gaisrus, defektus ir remonto aplinkybes pirkėjas nebuvo informuotas. Vienas suremontuotas automobilis su kito automobilio identifikavimo numeriu buvo parduotas už 33 tūkst. eurų, o kitas, nekeistu identifikavimo numeriu, tačiau taip pat remontuotas, pirkėjui pristatytas kaip esantis puikios būklės ir parduotas už 48 tūkst. eurų.
Kitas kaltinamasis, E. M., taip pat nutylėdamas apie automobilio patirtus nelaimingus atsitikimus, defektus ir remonto aplinkybes, tarpininkaujant kitam asmeniui, tam pačiam pirkėjui pasikėsino parduoti automobilį su pakeistu identifikavimo numeriu. Tačiau automobilį gabenęs asmuo buvo sulaikytas, o transporto priemonę konfiskavo Vokietijos pareigūnai.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą asmenys savo kaltę pripažino, kaltinamasis E. K. savo noru atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą. Įvertinęs aplinkybių visumą, tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo asmenis pripažinti kaltais transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimo, neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. E. K. taip pat kaltinamas dėl sukčiavimo, o E. M. – dėl pasikėsinimo sukčiauti. Abiem kaltinamiesiems prašoma teismo skirti baudas, taip pat konfiskuoti ir Vokietijoje sulaikytą automobilį.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Telšių apylinkės teismui.
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