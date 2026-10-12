Radviliškio rajone sulaikomas vyras sužalojo policijos pareigūnus

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai pirmadienio naktį atvyko sulaikyti neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti įtariamo vyro.
1992 metais gimęs vyras aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo vienmetį policijos pareigūną ir pareigūnę, gimusią 1998 metais. Jie, suteikus medicinos pagalbą, gydomi ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, taip pat pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
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