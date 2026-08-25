 Raseinių rajone iš kelio statybvietės pavogta turto už 32,7 tūkst. eurų

Raseinių rajone iš kelio statybvietės pavogta turto už 32,7 tūkst. eurų

2026-08-25 07:32
BNS inf.

Raseinių rajone iš nesaugomos statybvietės pavogta įmonei priklausančio turto už 32,7 tūkst. eurų, antradienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Raseinių rajone iš kelio statybvietės pavogta turto už 32,7 tūkst. eurų</span>
Raseinių rajone iš kelio statybvietės pavogta turto už 32,7 tūkst. eurų / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Jo duomenimis, pirmadienį, apie 11.20 val., policijai pranešta, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 21 dienos vakaro iki rugpjūčio 24 dienos ryto Raseinių rajone, kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 145-ajame kilometre, iš skiriamojoje juostoje esančios neaptvertos ir nesaugomos statybvietės pavogti du suvirinimo aparatai, 12 ričių suvirinimo vielos – iš viso 180 kilogramų, apie 600 metrų įvairaus kabelio ir statybinių įrankių.

Bendra padaryta žala siekia 32 tūkst. 734 eurus.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
Raseiniai
statybvietė
vagystė

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