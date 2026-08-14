 Raseinių rajono miške rastas vyro lavonas

Raseinių rajono miške rastas vyro lavonas

2026-08-14 16:13
Gytis Pankūnas (ELTA)

Raseinių rajone, miške, ketvirtadienį rastas vyro kūnas, informavo policija.

<span>Raseinių rajono miške rastas vyro lavonas</span>
Raseinių rajono miške rastas vyro lavonas / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 14.30 val. Raseinių rajone, Rinkšelių kaime, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Raseinių rajonas
miškas
rastas lavonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Durnių laivas
Pasienis kiauras, viskas slepiama... Gal pilni miškai banderlogų?
1
-1
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų