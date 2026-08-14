Raseinių rajono miške rastas vyro lavonas

Policijos departamento duomenimis, apie 14.30 val. Raseinių rajone, Rinkšelių kaime, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Raseinių rajone, miške, ketvirtadienį rastas vyro kūnas, informavo policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 14.30 val. Raseinių rajone, Rinkšelių kaime, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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