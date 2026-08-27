Rokiškio rajone girtas vairuotojas kliudė žmogų ir apgadino jo automobilį

Kaip pranešė Panevėžio policija, incidentas įvyko apie 22.36 val. Pandėlio seniūnijoje, Buivėnų kaime.
Pirminiais duomenimis, vyrui, gimusiam 1971 metais, lipant į savo stovintį automobilį „Nissan“ staiga priešpriešais važiavęs automobilis jį prispaudė prie durelių, apgadino automobilį ir pasišalino iš įvykio vietos.
Policijos pareigūnai nustatė, kad automobilį „Audi“ vairavo ir iš eismo įvykio vietos pasišalino vyras, gimęs 1986 m. Jam nustatytas 1,72 prom. girtumas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
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