Rugsėjį – sustiprintas Probacijos tarnybos dėmesys šiems nusikaltėliams

Kaip teigiama LPT pranešime spaudai, užtikrinant visuomenės saugumą, pareigūnai rugsėjo mėnesį sustiprintas prevencines priemones visoje Lietuvoje vykdys tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais.
„Prevenciniai patikrinimai bus orientuoti į probacijos prižiūrimuosius, kurie yra įvykdę smurtinius ar seksualinius nusikaltimus prieš moteris ir vaikus“, – nurodo LPT.
Tarnyba nurodo, kad įvertinę nusikalstamo elgesio rizikas ir kontroliuodami prižiūrimų asmenų elgesį, probacijos pareigūnai naudoja elektroninio stebėjimo priemones, sistemingai tikrina teismo paskirtų įpareigojimų vykdymą, taiko elgesio keitimo programas, nukreipia tęstinėms psichologų konsultacijoms, bendradarbiauja su priklausomybių konsultantais.
Šiemet daugiau negu 1,7 tūkst. asmenų, kuriems skirta probacija, buvo teismo įpareigoti arba savanoriškai lankė pykčio valdymo bei elgesio keitimo programas smurtaujantiems šeimoje.
„Prevencinių priemonių metu, vykdant sustiprintą probacijos prižiūrimųjų elgesio kontrolę, probacijos specialistų komandos (pareigūnai, psichologai, resocializacijos specialistai) lankysis šių asmenų gyvenamosiose vietose ir tikrins, kaip asmenys vykdo teismo įpareigojimus nesilankyti tam tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis ar asmenų grupėmis, tikrins ar asmenys nevartoja psichiką veikiančių medžiagų; bendraus su prižiūrimaisiais ir jų artimaisiais apie nuteistojo elgesį, pokyčius bausmės atlikimo metu, kylančias rizikas“, – nurodoma LPT pranešime spaudai.
Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems.
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