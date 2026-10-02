Rūsyje degė elektros skydinė: rastas uždusęs šuo ir kačiukas

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, maždaug 9.50 val. buvo gautas pranešimas apie Naujokų kaimo Kristapolio gatvėje kilusį gaisrą.
Atvykus pajėgoms, apie 144 kv. m užstatymo ploto dviejų aukštų namo rūsyje degė elektros skydinė, patalpos buvo uždūmintos.
Virtuvės patalpoje buvo rastas uždusęs šuo ir kačiukas, išgelbėtos dvi papūgėlės su narveliu.
Gaisro metu išdegė ir aprūko rūsio patalpos, pirmame aukšte išdegė dalis virtuvės, sutrūkinėjo pirmo aukšto langai, aprūko kitos patalpos. Name buvo įrengti dūmų ir smalkių detektoriai.
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