 Šakių rajone rasta rankinė granata, buvo įvestas planas „Skydas“

Šakių rajone rasta rankinė granata, buvo įvestas planas „Skydas“

2026-06-14 08:22
BNS inf.

Šakių rajone sunaikinta rasta rankinė granata.

<span>Šakių rajone rasta rankinė granata, buvo įvestas planas „Skydas“</span>
Šakių rajone rasta rankinė granata, buvo įvestas planas „Skydas“ / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, Sintautų seniūnijos Kirmiškių kaime 9.55 val. buvo sulaukta pranešimo, kad yra įvestas planas „Skydas“.

Budėta, kol atvyko išminuotojai ir rastą F1 rankinę granatą susprogdino vietoje.

Šiame straipsnyje:
Šakių rajonas
skydas
Granata

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų