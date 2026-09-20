 Šakių rajone tvenkinyje rastas dingusio vyro kūnas

Šakių rajone tvenkinyje rastas dingusio vyro kūnas

2026-09-20 08:31
BNS inf.

Šakių rajone, Voverių kaime, šeštadienį tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, sekmadienį pranešė Marijampolės policija.

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<span>Šakių rajone tvenkinyje rastas dingusio vyro kūnas</span>
Šakių rajone tvenkinyje rastas dingusio vyro kūnas / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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