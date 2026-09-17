Šaltiniai: informacija apie NMA vadovą – neteisinga, Dirginčiui įtarimai nepareikšti

Eltos žiniomis, F. Dirginčius iš NMA pastato ketvirtadienį išėjo laisvai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas NMA direktoriaus kabinete.
Kaip Eltai patvirtino NMA, institucijoje ketvirtadienį vyko kratos, agentūrai priskirtos funkcijos yra vykdomos toliau.
Žemės ūkio ministro atstovas Justas Jaskonis Eltai teigė, kad ministerija šiuo metu papildomos informacijos neturi.
Premjeras: situacija yra rimta
Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sakė, jog ši situacija rodo, kad problemos dėl situacijos NMA yra rimtos.
„Žinoma, kad problemos yra rimtos, (…) teisėsaugos institucijos apsilankydamos dažniausiai kratų metu neatneša gerų naujienų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė premjeras.
„Situacija rimta, (…) suprantu, kad susijusi su NMA vadovais, matyti, ir asmenys, kurie figūruoja tam tikruose tyrimuose, bus nušalinti, lauksime tolimesnių pranešimų dėl tolimesnių šiems asmenims kardomųjų priemonių taikymo, laukiame ir oficialios informacijos“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak žemės ūkio ministro, ketvirtadienį buvo antras FNTT apsilankymas NMA per maždaug tris dienas, ši situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja dideles nacionalines ir Europos Sąjungos (ES) lėšas.
FNTT teigimu, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims.
Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su NMA direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla.
Pati NMA jau skelbė, kad liepą, įtarus, jog agentūros direktoriaus pavaduotojas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus, vykdant tarptautinius projektus, jis iš karto buvo nušalintas nuo funkcijų, dėl kurių galimai konfliktas, vykdymo.
NMA rugpjūčio 5 d. inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų, vykdant tarptautinius projektus.
Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams.
Naujausi komentarai