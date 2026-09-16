Iš Šaulių sąjungos – aštri pozicija apie 15-metės žagintoją: tai – ne argumentas švelnesnei bausmei

Narystė Lietuvos šaulių sąjungoje negali būti argumentas švelnesnei bausmei. Viešai paskelbtoje informacijoje apie nepilnametės išžaginimo Anykščių rajone bylą nurodoma, kad vertinant nuteistajam palankias aplinkybes, buvo atsižvelgta ir į jo narystę Lietuvos šaulių sąjungoje.
Visų pirma, norime pabrėžti, kad žiniasklaidoje minimas nuteistasis, 20 metų Anykščių gyventojas K. S., nebuvo ir nėra Lietuvos šaulių sąjungos narys.
Nepaisant to, Lietuvos šaulių sąjungos pozicija yra principinė: mums nepriimtina, kad narystė mūsų organizacijoje – esama ar buvusi – būtų naudojama nusikaltimui pateisinti ar kaip argumentas švelnesnei bausmei.
Šaulio vardas įpareigoja ginti žmonių saugumą ir orumą. Jis nesuteikia jokių moralinių privilegijų nusikaltus. Nei narystė, nei ankstesni nuopelnai nesumažina nukentėjusiam žmogui padarytos žalos.
Tai principinė mūsų vertybinė pozicija.
Griežti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai yra įrašyti ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme“, – rašoma Lietuvos šaulių sąjungos feisbuke.
Primename, Panevėžio apygardos teismas paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs jaunuolis lieka nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Po šio verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Utenos apylinkės teismas teigė, kad tokia bausmės vidurkiui artima bausmė paskirta, atsižvelgus į tai, kad nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, atsižvelgus į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, pavojingas žmogaus sveikatai. Atsižvelgta ir į tai, kad kaltinamasis neteistas, 5 metų laikotarpyje nebaustas administracine tvarka, jis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos jaunasis šaulys, teigiamai charakterizuojamas, pelnęs apdovanojimų kaip kariuomenės savanoris, taip pat ir už visuomeninę veiklą, neįtrauktas į psichiatrinę įskaitą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programą, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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