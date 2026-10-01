Sauliui Skverneliui – malonė iš prokuratūros

„Spalio 1 dienos prokuroro nutarimu kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – pakeista į švelnesnių kardomųjų priemonių kompleksą. Asmeniui paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti“, – BNS nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė.
Prokuratūra atsisakė įvardyti, kokio dydžio užstatas skirtas politikui, taip pat koks yra jam skirto pasižadėjimo neišvykti terminas.
Pats S. Skvernelis sprendimo sušvelninti jam kardomąją priemonę BNS nekomentavo.
„Noriu susipažinti su nutartimi. (...) Jau pasakiau, ką galėjau pasakyti, ir kol kas nieko nekomentuoju“, – sakė Seimo narys.
Sprendimą S. Skverneliui dėvėti apykoję liepą patvirtinusio Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis tuomet sakė, kad tokia kardomoji priemonė parlamentarui skirta dėl jo sistemingo bendravimo su kita įtariamąja.
Teismo atstovas tuomet neatskleidė, ar politikas bendravo su įtariama buvusia jo patarėja Seime Agne Silickiene.
Pats S. Skvernelis jam uždėtą apykoję laikė pertekline priemone, nors pripažino „formaliai“ pažeidęs prieš tai galiojusį rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis.
Buvusiam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiui inkriminuojamas ne mažiau kaip 51 tūkst. eurų kyšių grynaisiais pinigais priėmimas už jo politinį palankumą vykdant įgaliojimus.
A. Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi politikui perduodant pinigus. Įtarimai byloje pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, dar keliolikai asmenų.
Prokuratūros duomenimis, bendra kyšių suma šioje byloje galėjo siekti bent 1 mln. 112 tūkst. eurų.
(be temos)