Iš Seimo narės Birutės Vėsaitės „čekiukų“ byloje prokurorai siekia priteisti beveik 4,9 tūkst. eurų

Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 41 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės, šiuo metu Seimo narės pareigas einančios B. Vėsaitės priteisti beveik 4,9 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Išanalizavus surinktą informaciją apie B. Vėsaitės savivaldybei pateiktus dokumentus dėl tarybos narės išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikei už kuro išlaidas buvo kompensuoti 5,2 tūkst. eurų.
Už šią sumą tarybos narė įsigijo beveik 3,2 tūkst. litrų degalų. Iš jų 2,6 tūkst. litrų už 4,3 tūkst. eurų buvo 58 kartus įsigyta už Lazdijų rajono savivaldybės ribų – tai sudarė 76 procentus visų degalų pylimo atvejų. Tyrimo duomenimis, karantino laikotarpiu B. Vėsaitei už kuro įsigijimo išlaidas buvo kompensuoti 74 eurai.
Prašo priteisti iš buvusio Alytaus mero
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus su pirmaisiais penkiais ieškiniais dėl nepagrįsto praėjusios kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių praturtėjimo.
Prokuratūros ieškinyje prašoma iš buvusio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Česlovo Daugėlos priteisti 6,7 tūkst. eurų šios savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kaip su tarybos nario veikla susijusios išlaidos, buvo kompensuoti 6 tūkst. 753 eurai už telefono ir interneto ryšio išlaidas bei kurą. Skaičiuojama, kad iš šios sumos pagrįstos yra tik 48 eurų išlaidos už degalus.
Prokuratūros ieškinyje pažymima, kad savivaldybės audito metu nenustatyta netinkamų Č. Daugėlos išmokų, tačiau atliktas auditas neišsamus ir neinformatyvus, nevertinti kuro pylimai ir jų kiekiai, nevertinta tai, kad dalis kuro pilta karantino metu. Kuras piltas dideliais kiekiais, tą pačią dieną per du kartus įsipilta kiek daugiau nei 90 litrų benzino ir panašiai. Kuro kiekiai nerealūs, ypač vertinant, kad politikas gyvena už dviejų kilometrų nuo savivaldybės.
Taip pat neatsižvelgta į tai, kad ryšio išlaidų sąskaitos nedetalizuotos, mokėta tiekėjui, kuris neturi licencijos teikti interneto ir ryšio paslaugas, o užsiima viešbučių veikla. Be to, sąskaitose ir kuro čekiuose nurodytas PVM mokėtojo kodas, o tarybos narys nėra PVM mokėtojas.
Č. Daugėla anksčiau yra buvęs ir Alytaus miesto meru, šias pareigas ėjo 2007–2010 metais.
Prokuratūros civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo prašoma iš buvusio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Edmundo Čečėtos priteisti 6,2 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją E. Čečėtai iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto buvo išmokėti 6 tūkst. 230 eurų kompensuojant su tarybos nario veikla susijusias išlaidas – už įsigytus degalus ir telefono išlaidas. Prokuratūros atlikto tyrimo metu nustatyta, kad politikui nepagrįstai iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuota už karantino metu piltą kurą.
Prokuroras taip pat konstatavo, kad gyvendamas arčiau nei du kilometrus iki savivaldybės, vykdamas į tarybos ir komitetų posėdžius, E. Čečėta kurui pagrįstai galėjo išleisti tik apie 35 eurus. Už ryšio paslaugas 1 tūkst. 850 eurų E. Čečėtai kompensuota nepagrįstai, nes pateiktos nedetalizuotos uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininku yra minėtas politikas, PVM sąskaitos faktūros.
Trečiajame civiliniame ieškinyje dėl nepagrįsto praturtėjimo prokuratūra prašo iš buvusio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus priteisti 5,3 tūkst. eurų.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją G. Andriuškevičiui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto buvo kompensuota beveik 6,1 tūkst. eurų su tarybos nario veikla susijusių išlaidų – už telefono ir interneto ryšio paslaugas, kanceliarines ir transporto išlaidas.
Dalis degalų buvo pirkta karantino metu, kai darbas vyko nuotoliniu būdu, buvo įsigyti dideli kuro kiekiai, su kuriais per kadenciją galima buvo nuvažiuoti apie 35 tūkst. kilometrų arba po 700 kilometrų per mėnesį. Taip pat nustatyta, kad buvo apmokėtos kelių mobiliojo ryšio abonentų sąskaitos, o G. Andriuškevičiaus pateiktos PVM sąskaitos faktūros nedetalizuotos, todėl neaišku, už kokias paslaugas iš savivaldybės biudžeto kompensuota.
Savanoriškai grąžino daugiau nei 2 mln. eurų
Civiliniame ieškinyje dėl nepagrįsto praturtėjimo prašoma iš buvusio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gedimino Daukšio priteisti 3,8 tūkst. eurų.
Nustatyta, kad minėtam politikui per praėjusią kadenciją buvo kompensuota 3,8 tūkst. eurų už transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Prokuratūra nustatė, kad dalis kuro pilta karantino metu, per trumpą laiką (pavyzdžiui, mažiau nei per valandą tą pačią dieną) piltas skirtingų rūšių kuras, atsiskaityta skirtingais būdais.
Prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, kreipėsi į teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas iš dabartinio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Andriaus Jučo priteisti 1,9 tūkst. eurų šios savivaldybės naudai.
Tyrimo metu nustatyta, kad A. Jučui per praėjusią kadenciją kompensuoti 3,2 tūkst. eurų už biuro patalpų nuomos ir transporto išlaidas. Prokuratūros ieškinyje nurodyta, kad dalis kuro buvo pilta karantino metu, o likusi suma, išleista degalams, pernelyg didelė, įvertinant, kad minėtas politikas gyvena ir dirba 1–2 kilometrų atstumu nuo savivaldybės.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Juodzevičienės priteisti beveik 12,1 tūkst. eurų.
Išanalizavus J. Juodzevičienės Lazdijų rajono savivaldybei pateiktus dokumentus dėl tarybos narės išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad kadencijos laikotarpiu už kuro išlaidas jai buvo kompensuota 12,3 tūkst. eurų. Nustatyta, kad už šią sumą tarybos narė įsigijo 9,2 tūkst. litrų degalų. Atlikto patikrinimo duomenimis, karantino laikotarpiu J. Juodzevičienei už kuro įsigijimo išlaidas buvo kompensuoti beveik 12,1 tūkst. eurų.
Liepos 31 dienos duomenimis, į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 138 tūkst. eurų.
Prokuratūros duomenimis, visi teisme išnagrinėti ieškiniai yra tenkinti ir iš atsakovų – buvusios kadencijos tarybos narių – priteista artima ieškiniui suma arba byla baigta taikos sutartimi.
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