 Šiauliečiui – ilgi metai belangės: narkotikus laikė ir nuomojamame bute, ir darbe

Šiauliečiui – ilgi metai belangės: narkotikus laikė ir nuomojamame bute, ir darbe

2026-06-18 16:45
BNS inf.

Šiaulių apygardos teismas dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis nuteisė šiaulietį, jam skirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

<span>Šiauliečiui – ilgi metai belangės: narkotikus laikė ir nuomojamame bute, ir darbe</span>
Šiauliečiui – ilgi metai belangės: narkotikus laikė ir nuomojamame bute, ir darbe / Asociatyvi magnific nuotr.

Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkst. eurų ir automobilį.

Bylos duomenimis, vyras 2024 metų gruodį neteisėtai įgijo daugiau nei 1,2 kilogramo kokaino. Dalį narkotinės medžiagos jis laikė nuomojamame bute, kitą dalį – savo darbo vietoje.

Kaip teigė kaltinamasis, šios narkotinės medžiagos jam buvo atvežtos iš užsienio turint tikslą parduoti.

Tuo pačiu laikotarpiu šiaulietis, susitaręs per socialinių tinklų programėlę, įsigijo nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, be tikslo jas platinti. Šie kvaišalai kratų metu buvo rasti kaltinamojo bute ir automobilyje.

Pasak prokuratūros, šiuo metu nuteistajam palikta galioti kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – iki įsiteisėjusio teismo nuosprendžio vykdymo pradžios dienos.

Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
nuomojamas butas
darbas
disponavimas narkotikais

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų