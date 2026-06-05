Šiauliuose prieš žmoną smurtavęs neblaivus vyras nenurimo ir atvykus policijai

Policijos departamento duomenimis, 19 val. buvo gautas 1965 metais gimusios moters pranešimas, kad namuose J. Basanavičiaus gatvėje prieš ją smurtauja vyras.
Atvykus policijai, vyras aktyviais veiksmais pasipriešino 1989 metais gimusiai Šiaulių policijos pareigūnei ir 2003 metais gimusiam pareigūnui. Šis, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
1965 metais gimęs neblaivus įtariamasis, kuriam nustatytas 0,96 prom. girtumas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
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