 Šiauliuose rastas vyro kūnas irimo stadijoje

Šiauliuose rastas vyro kūnas irimo stadijoje

2026-06-09 09:53
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šiauliuose pirmadienį rastas vyro kūnas irimo stadijoje, informavo policija. 

<span>Šiauliuose rastas vyro kūnas irimo stadijoje</span>
Šiauliuose rastas vyro kūnas irimo stadijoje / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 17.50 val. Šiauliuose, Statybininkų gatvėje, namuose, rastas vyro (gim. 1972 m.) lavonas irimo stadijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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