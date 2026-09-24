Šokiruojantys vyro pasiūlymai mergaitei: seksas visiems patinka – norėtum pabandyti?

„Mažeikių rajonas. Šis asmuo įtariamas bandęs susitikti su 14 metų nepilnamete, turėdamas netinkamų seksualinio pobūdžio ketinimų. Tokie atvejai primena, kaip svarbu kalbėtis su vaikais apie saugumą internete, domėtis, su kuo jie bendrauja, ir skatinti juos nedelsiant pranešti apie bet kokį įtartiną elgesį.
Prašome pasidalyti šiuo įrašu, kad kuo daugiau žmonių būtų įspėti ir galėtų apsaugoti savo vaikus. Jei atpažįstate šį asmenį, būkite atsargūs“, – detalizuota vienoje feisbuko grupėje paskelbtame anoniminiame įraše.
Jį, kaip jau minėta, iliustravo vaizdai iš virtualaus susirašinėjimo su paaugle bei, kaip teigta, žinutes jai siuntusio vyro nuotraukos. Paviešintame pokalbyje matyti įžūlios, į nepilnametę nukreiptos suaugusiojo seksualinės intencijos.
„– Atsiųsk savo foto be drabužių.
– Gyvenime nesiųsiu.
– Nu, gerai, nepyk. Esi labai graži.
– O tu ar nori sekso?
– Nu, nežinau.
– Visi nori sex.
– Nesupratau.
– Ko nesupratai?
– Šitos žinutės.
– Na, seksas visiems patinka.
– Nu, nežinau, nesu bandžiusi.
– Tai norėtum pabandyti?
– Nu, negaliu atsakyti dabar.
– Kodėl?
– Nu, nes nežinau. Nenoriu priimti tokio sprendimo dabar.
– O kada galėsi priimti tokį sprendimą?“ – buvo galima perskaityti socialiniame tinkle plitusiame, o paskui mįslingai dingusiame įraše (kalba taisyta, – aut. past.).
Su anonimiškai įrašą paskelbusiu žmogumi portalo kauno.diena.lt žurnalistei susisiekti nepavyko. Tačiau feisbuke paviešintą informaciją pateikus Policijos departamentui, teisėsauga ėmėsi veiksmų.
„Pareiškimų ar pranešimų dėl šio įvykio policijoje nėra gauta. Įvertinus viešoje erdvėje paskelbtą informaciją, ji užregistruota ir perduota Telšių apskrities policijai tolimesniam tikslinimui“, – sakė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
Kaip paaiškėjo, šiuo metu policijos pareigūnai tikrina gautą informaciją ir nurodytas aplinkybes bei sprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.
„Priėmus procesinį sprendimą, pagal galimybes, galėsime pateikti daugiau informacijos“, – portalui kauno.diena.lt teigė Telšių apskrities policijos atstovė Evelina Latakytė.
„Tėvams reiktų atidžiau stebėti, kuo užsiima ir su kuo bendrauja jų atžalos, ypač – nepilnamečiai. Pastebėjus nederamą elgesį, rekomenduojame kreiptis į policiją“, – patarė R. Matonis.
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