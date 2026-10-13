STT apie Paluckės įdarbinimą poliklinikoje: nėra pagrindo pradėti korupcijos rizikos analizę

„Pažymėtina, kad korupcijos rizikos analizė skirta sisteminėms korupcijos rizikoms nustatyti, o ne pavienio įdarbinimo atvejo teisėtumui vertinti. Šiuo metu taip pat nėra pagrindo priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar atsisakymo jį pradėti“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė STT.
„Gauta informacija bus vertinama STT vykdant korupcijos rizikų stebėseną. Gavus naujų reikšmingų duomenų, būtų sprendžiama dėl tolesnių veiksmų“, – akcentuoja tarnyba.
Į STT rugsėjį kreipėsi Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos frakcija. Kreipimesi prašoma atlikti korupcijos rizikos analizę Vilniaus rajono poliklinikos personalo valdymo srityje bei įvertinti konkrečias I. Paluckės įdarbinimo aplinkybes. Frakcija kelia klausimus, ar sprendimas priimtas skaidriai, nešališkai ir laikantis lygių galimybių principų.
Be to, konservatoriai prašė įvertinti, ar surinkta informacija nesudaro pagrindo taikyti kitas STT kompetencijai priskirtas priemones.
TS-LKD su prašymu atlikti tyrimą dėl I. Paluckės įdarbinimo taip pat kreipėsi ir į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Praėjusią savaitę komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl jos įdarbinimo aplinkybių ir tik tuomet spręsti, ar pradėti tyrimą.
I. Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatore Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero G. Palucko patarėju sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas.
Poliklinikos atstovė Gabrielė Jankauskaitė teigė, kad I. Paluckė į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitiktį keliamiems pareigybės reikalavimams.
G. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė poliklinikoje pradėjo dirbti rugpjūčio 17 d.
Jis pats sakė, kad žmona į darbą buvo priimta pagal turimas kompetencijas.
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