„Įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją bei gautą pranešimą, STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės vyriausiojo patarėjo įdarbinimo aplinkybių“, – BNS trečiadienį nurodė STT.
STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Ričardo Malinausko įdarbinimo aplinkybių
2026-09-23 16:10
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju savivaldybės administracijoje.
Ričardas Malinauskas / R. Riabovo/BNS nuotr.
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