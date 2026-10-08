Sukčiai iš dviejų įmonių sąskaitų pasisavino per 41,8 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį po 9 val. Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad pirmadienį į bendrovės mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva „https://epolicija.baudos-10-05.info“ dėl nesumokėtos baudos.
Aktyvavus nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, nepažįstami asmenys nuo bendrovės sąskaitos pasisavino 19 tūkst. 520 eurų.
Tą pačią dieną 16.43 val. Zarasų rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad antradienį apie 18 val. į bendrovės mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva „httpsi//e-policija- baudos.info“ dėl nesumokėtos baudos ir, aktyvavus nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, nepažįstami asmenys iš bendrovės sąskaitos pasisavino 22 tūkst. 368 eurus.
Nuo sukčių nukentėjo ir gyventojai.
Panevėžio apskrities policija pranešė, kad praeitą savaitę, spalio 2 d., apie 15.30 val. gautas vyro (gim. 1971 m.) pareiškimas, kad jungiantis prie internetinės paskyros ir suvedus banko duomenis nuo jo banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Padarytas nuostolis – 4 tūkst. 800 eurų.
Pirmadienį apie 10.50 val.gautas moters (gim. 1999 m.) pareiškimas, kad į mobilųjį telefoną gavo žinutę, kurioje buvo nurodyta, kad ji skolinga už automobilio stovėjimą. Moteris paspaudė žinutėje gautą netikrą nuorodą, suvedė banko duomenis ir nuo jos banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Padarytas nuostolis – daugiau nei 691 euras.
Pirmadienį apie 13.53 val. moteris (gim. 1956 m.) gavo į mobilųjį telefoną žinutę, kad jos automobilis užregistruotas, kaip pažeidęs parkavimo vietą. Ji paspaudė netikrą nuorodą, suvedė banko duomenis ir nuo jos banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Padarytas nuostolis – 1 tūkst. 440 eurų.
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