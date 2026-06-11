Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo daugiau nei 212 tūkst. eurų

Pareigūnai trečiadienį gavo 1955 metais gimusios moters pranešimą, kuri nurodė, jog nuo 2025 metų gruodžio iki šių metų birželio mėnesio elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamais rusakalbiais asmenimis, kurie prisistatinėdavo banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.
Kauno apskrities gyventoja teigė, jog minėti asmenys iš jos apgaulės būdu išviliojo 200 tūkst. eurų.
Gavę šį pareiškimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto sukčiavimo.
Dar viena moteris nuo sukčių nukentėjo naudodamasi programėle „TikTok“.
Trečiadienį į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1979 m.).
Ji pareiškė, kad birželio 5–9 d. laikotarpyje, Klaipėdoje, būdama namuose, prisijungė prie „TikTok“ programėlės.
Joje nepažįstami asmenys, bendravę lietuvių ir rusų kalbomis, siūlydami darbą, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. 210 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai