 Sukčiai nusitaikė į vairuotojus: jaukai – susiję su automobiliais

Sukčiai nusitaikė į vairuotojus: jaukai – susiję su automobiliais

2026-09-29 11:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Telšių ir Tauragės apskrityse sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 5,5 tūkst. eurų, pranešė policija.

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<span>Sukčiai nusitaikė į vairuotojus: jaukai – susiję su automobiliais</span>
Sukčiai nusitaikė į vairuotojus: jaukai – susiję su automobiliais / Asociatyvi magnific nuotr.

Anot Telšių policijos, liepos 3 d. vyras, gimęs 2005 metais, sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su įmone dėl automobilio „BMW 330“ įsigijimo ir į pardavėjo nurodytas banko sąskaitas pervedė 1 380 eurų avansą bei 2 500 eurų muito mokestį.

Automobilis pirkėjui pristatytas nebuvo, pinigai vyrui negrąžinti. Turtinė žala – 3 880 eurų.

Kitas galimo sukčiavimo atvejis fiksuotas Pagėgių savivaldybėje.

Policijos duomenimis, pirmadienį pranešta, kad Šakininkų kaime vyras, gimęs 1990 metais, bandydamas apsidrausti automobilį, prisijungė prie internetinio portalo, suvedė bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteko 1 570 eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

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