Sukčiai prisidengia „Sodros“ ir „Regitros“ vardu: du vyrai jau neteko pinigų

1944 metais gimusi vilnietė spalio 5 dieną pareigūnams nurodė, kad 20 tūkst. eurų neteko, kai jai penktadienį feisbuke užpildžius apklausos anketą, su ja susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę asmens duomenų ir turto apsaugos specialistais.
Tuo metu 1988 metais gimusi kaunietė praėjusią parą pranešė, kad sekmadienį į mobilųjį telefoną gavo žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus, nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 13 tūkst. eurų.
Policija antradienį pranešė ir apie kelis anksčiau fiksuotus sukčiavimo atvejus.
Rugsėjo 26 dieną Panevėžyje moteris, atlikdama pavedimą, pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos be jos žinios nuskaičiuota 4,9 tūkst. eurų.
Spalio 3 dieną Panevėžio rajone 1981 metais gimęs vyras nukentėjo nuo apgaulingos žinutės apie ne vietoje pastatytą automobilį. Paspaudus joje pateiktą nuorodą, nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuota 14,9 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną 1961 metais gimęs šiaulietis, jungdamasis prie „Sodros“ interneto svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 3,4 tūkst. eurų.
Spalio 4 dieną 1985 metais gimęs gyventojas, jungdamasis prie „Regitros“ savitarnos portalo, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 1,19 tūkst. eurų.
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