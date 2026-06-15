Sukčiai iš vilniečių išviliojo 15 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, sekmadienį apie 12.27 val. Vilniuje, Savanorių prospekte, nepažįstama moteris, prisistačiusi socialine darbuotoja, apgaule pateko į moters (gim. 1940 m.) butą ir pavogė per 3 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną apie 14 val. Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Geležių kaime, pastebėta, kad po dviejų vyrų apsilankymo iš buto dingo 1,9 tūkst. eurų ir auksiniai papuošalai. Nuostolis – 6,9 tūkst. eurų.
1945 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad birželio 2 dieną jai būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie išviliojo pinigus.
Moteris 5 tūkst. eurų atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Policija dėl šių vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Naujausi komentarai