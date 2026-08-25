 Sukčių nuorodą paspaudęs raseiniškis prarado 4,2 tūkst. eurų

Sukčių nuorodą paspaudęs raseiniškis prarado 4,2 tūkst. eurų

2026-08-25 09:54
Karolina Konopackienė (ELTA)

Telefone sukčių atsiųstą nuorodą paspaudęs Raseinių gyventojas prarado 4,2 tūkst. eurų.

<span>Sukčių nuorodą paspaudęs raseiniškis prarado 4,2 tūkst. eurų</span>
Sukčių nuorodą paspaudęs raseiniškis prarado 4,2 tūkst. eurų / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė policija, 1985 metais gimęs vyras rugpjūčio 18 dieną paspaudė į telefoną SMS žinute gautą nuorodą. Suvedęs banko duomenimis, raseiniškis neteko 4,2 tūkst. eurų.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Apie dar vieną sukčiavimo atvejų pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Anot jos, 1955 metais gimusi moteris pirmadienį pranešė policijai, kad nuo rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 dienos, bendraudama su įvairiais nepažįstamais asmenimis ir neva investuodama, ji prarado 7149, 60 euro.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčius
nuoroda
telefonas
apgavystė

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