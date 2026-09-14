 Sukėlęs avariją girtas vairuotojas puolė pareigūnus: išdaužė stiklą ir grasino šuke

Sukėlęs avariją girtas vairuotojas puolė pareigūnus: išdaužė stiklą ir grasino šuke

2026-09-14 09:37
BNS inf.

Kaišiadorių rajone, kelio Žiežmariai–Kruonis antrame kilometre, sekmadienį nuo kelio nuvažiavusio automobilio „Mercedes-Benz“ neblaivus vairuotojas pasipriešino pareigūnams, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Sukėlęs avariją girtas vairuotojas puolė pareigūnus: išdaužė stiklą ir grasino šuke</span>
Sukėlęs avariją girtas vairuotojas puolė pareigūnus: išdaužė stiklą ir grasino šuke / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Eismo įvykio metu niekas nesužalotas. 1987 metais gimusiam vyrui nustatytas 2,36 promilės girtumas.

Įvykio vietoje vyras elgėsi neadekvačiai, todėl buvo patalpintas į tarnybinio automobilio „VW Caddy“ laikino sulaikymo patalpą, kur ranka išdaužė stiklą ir, pasiėmęs šukę, grasino susižaloti pats bei sužaloti kitus.

Vyras pristatytas į ligoninę Kaune. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo neblaiviam ir surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
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