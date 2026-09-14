Sukėlęs avariją girtas vairuotojas puolė pareigūnus: išdaužė stiklą ir grasino šuke

Eismo įvykio metu niekas nesužalotas. 1987 metais gimusiam vyrui nustatytas 2,36 promilės girtumas.
Įvykio vietoje vyras elgėsi neadekvačiai, todėl buvo patalpintas į tarnybinio automobilio „VW Caddy“ laikino sulaikymo patalpą, kur ranka išdaužė stiklą ir, pasiėmęs šukę, grasino susižaloti pats bei sužaloti kitus.
Vyras pristatytas į ligoninę Kaune.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo neblaiviam ir surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo.
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