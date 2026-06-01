Sulaikyta kalėjimo darbuotoja: bandė įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus

Kaip teigė LKT, asmens kratos metu, pas pareigūnę buvo rastas paketas su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, įvairių rūšių receptiniai vaistai bei graminės svarstyklės.
Pareigūnai, atlikę kratas sulaikytos pareigūnės namuose, rado dar vieną paketą su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, du mobilaus ryšio telefonus, kurie, kaip įtariama, turėjo būti įnešti į įkalinimo įstaigą. Taip pat rasti šeši vienetai skirtingo kalibro šovinių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų daiktų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Pareigūnė nušalinta nuo tarnybos.
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