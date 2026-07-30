 Sulaukėte tokio skambučio? Nedelsdami padėkite ragelį

Sulaukėte tokio skambučio? Nedelsdami padėkite ragelį

2026-07-30 16:20 klaipeda.diena.lt inf.

Ukmergės rajono policija socialiniame tinkle „Facebook“ įspėjo gyventojus apie plintančius sukčių skambučius per programėlę „Viber“. „Revolut“ saugumo darbuotojais apsimetantys asmenys mėgina išvilioti prisijungimo duomenis arba įtikinti paspausti pavojingą nuorodą.

<span>Sulaukėte tokio skambučio? Nedelsdami padėkite ragelį</span>
Sulaukėte tokio skambučio? Nedelsdami padėkite ragelį / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Pastaruoju metu gyventojai sulaukia sukčių skambučių per „Viber“ programėlę. Sukčiai prisistato „Revolut“ banko saugumo darbuotojais, dažniausiai kalba anglų kalba, o jų telefono numeris būna paslėptas.

Sukčiai aiškina, kad į jūsų „Revolut“ paskyrą buvo įsilaužta, todėl ragina:

skubiai atskleisti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis;

atidaryti atsiųstą nuorodą.

Atidarius sukčių atsiųstą nuorodą, telefone gali būti rodomas tariamas „Revolut“ paskyros tikrinimas ar skenavimas. Tuo metu sukčiai gauna prieigą prie jūsų paskyros ir gali:

pirkti kriptovaliutą jūsų lėšomis;

pervesti pinigus į nežinomų asmenų banko sąskaitas.

Kaip apsisaugoti?

Neatskleiskite prisijungimo duomenų.

Nespauskite nepažįstamų asmenų atsiųstų nuorodų.

Nutraukite pokalbį ir padėkite ragelį.

Kilus bent menkiausioms abejonėms, pasitarkite su policija – skambinkite tel. +370 700 60000.

Jei kyla realus pavojus čia ir dabar, nedelsdami skambinkite 112.

Pasidalykite šiuo įrašu – jūsų pasidalijimas gali padėti apsaugoti artimuosius nuo sukčių.“, – teigiama pranešime. 

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