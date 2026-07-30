Sulaukėte tokio skambučio? Nedelsdami padėkite ragelį

„Pastaruoju metu gyventojai sulaukia sukčių skambučių per „Viber“ programėlę. Sukčiai prisistato „Revolut“ banko saugumo darbuotojais, dažniausiai kalba anglų kalba, o jų telefono numeris būna paslėptas.
Sukčiai aiškina, kad į jūsų „Revolut“ paskyrą buvo įsilaužta, todėl ragina:
skubiai atskleisti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis;
atidaryti atsiųstą nuorodą.
Atidarius sukčių atsiųstą nuorodą, telefone gali būti rodomas tariamas „Revolut“ paskyros tikrinimas ar skenavimas. Tuo metu sukčiai gauna prieigą prie jūsų paskyros ir gali:
pirkti kriptovaliutą jūsų lėšomis;
pervesti pinigus į nežinomų asmenų banko sąskaitas.
Kaip apsisaugoti?
Neatskleiskite prisijungimo duomenų.
Nespauskite nepažįstamų asmenų atsiųstų nuorodų.
Nutraukite pokalbį ir padėkite ragelį.
Kilus bent menkiausioms abejonėms, pasitarkite su policija – skambinkite tel. +370 700 60000.
Jei kyla realus pavojus čia ir dabar, nedelsdami skambinkite 112.
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