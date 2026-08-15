Sužalotas motociklą vairavęs nepilnametis

Policija nurodo, kad rugpjūčio 14 d. apie 12.50 val. Beržų – Pilėnų gatvių sankirtoje įvyko avarija.
Vyras, gimęs 1978 metais, vairuodamas automobilį „Opel“, šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, degant žaliam šviesoforo signalui, sukdamas iš pagrindinio kelio į šalutinį (į kairę), nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklo.
„Yamaha“ vairavo nepilnametis, gimęs 2009 metais.
Transporto priemonės susidūrė.
Motociklo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų paguldytas į Panevėžio ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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