Pasak jo, ketvirtadienį, apie 10.45 val., gautas pranešimas, kad vandens telkinyje plūduriuoja žmogaus kūnas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai maždaug už dviejų metrų nuo kranto, 0,5 metro gylyje, rado vyro kūną ir ištraukė jį į krantą.
Tarnyboms – kraupus pranešimas: vandens telkinyje plūduriuoja žmogaus kūnas
2026-09-25 09:35
Biržų Dauguviečio parke, vandens telkinyje, rastas vyro kūnas, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
Tarnyboms – kraupus pranešimas: vandens telkinyje plūduriuoja žmogaus kūnas / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.
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