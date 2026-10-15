 Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams

Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams

2026-10-15 08:58
Gytis Pankūnas (ELTA)

Tauragėje trečiadienį neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams.

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<span>Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams</span>
Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 16.05 val. Gedimino gatvėje, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, neblaivus (2,28 prom.) į policiją už viešosios tvarkos pažeidimą pristatytas vyras (gim. 1989 m.) pradėjo aktyviai priešintis ir sukėlė fizinį skausmą policijos pareigūnui (gim. 1984 m.).

Policininkas dėl patirto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.

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ikiteisiminis tyrimas

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