Teismas įpareigojo Leliuką Panevėžio savivaldybei grąžinti 6,5 tūkst. eurų

Bylos duomenimis, 2019–2023 metais M. Leliukui buvo kompensuotos transporto išlaidos nesilaikant nustatytos tvarkos. Tarybos narys nepateikė išrašytų išlaidas transportui pateisinančių dokumentų, o pateikti nevardiniai kuro kvitai buvo netinkami dokumentai išlaidų pagrįstumui ir tinkamumui nustatyti.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsiskaitydamas miesto savivaldybei už kurą M. Leliukas pateikė 12 skirtingų banko kortelių, iš kurių tik viena jam priklausė.
Išanalizavęs visus pateiktus dokumentus už degalų, transporto priemonės nuomą ir ryšių nuomą išlaidas, gautus paaiškinimus, teismas konstatavo, kad daugiau nei 6,5 tūkst. eurų suma M. Leliukui buvo kompensuota nepagrįstai, atsakovui neįrodžius, kad patirtos išlaidos buvo panaudotos išimtinai tarybos nario veiklai.
„Teismas daro išvadą, kad atsakovas M. Leliukas praturtėjo nepagrįstai savivaldybės sąskaita be teisinio pagrindo, todėl tenkina prokuratūros ieškinio reikalavimą dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos naudai, atsakovui neįrodžius, kad dalis jo nepagrįstai kompensuotų išlaidų buvo panaudota tarybos nario veiklai“, – teismo pranešime cituojama bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė.
Teismas iš M. Leliuko priteisė atlyginti savivaldybės naudai 6,5 tūkst. eurų išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir apie 160 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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