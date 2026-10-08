Teismas: neblaivus vairavęs Kuršėnų seniūnas Bernotas lieka atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės

Kaip teigiama Šiaulių apylinkės teismo pranešime spaudai, R. Bernotas lieka atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato 1 metų laikotarpiui, jo baudžiamoji byla nutraukta.
Taip pat nuspręsta iš R. Bernoto atimti teisę vairuoti transporto priemones 1 metų ir 9 mėnesių laikotarpiui. Be to, konfiskuotas vyro automobilis.
Apeliacinį skundą teikęs prokuroras nesutiko su teismo išvada, kad R. Bernoto atžvilgiu galima taikyti laidavimą 1 metų terminui.
Prokuroras prašė pailginti R. Bernotui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones – terminą iki 3 metų.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ir teisėtai uždraudė naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 1 metų 9 mėnesių terminui. Ilginti šį terminą, kaip to buvo prašoma vyriausiojo prokuroro apeliaciniu skundu, teisėjų kolegija nematė pagrindo.
Bylos duomenimis, R. Bernotas kovo 21 d. vairavo lengvąjį automobilį „VW Passat“. būdamas neblaivus. ir vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai.
Šiaulių apylinkės teisme kaltinamasis R. Bernotas prisipažino kaltu, nuoširdžiai gailėjosi dėl savo poelgio.
Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėjo iš karto.
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