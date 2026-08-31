Teismas pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą

Pasak Linos Nemeikaitės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Š. Stepukoniui – suėmimo termino pratęsimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28 dieną, išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21 dienos pareiškimą.
„Teismo vertinimu, esamoje proceso stadijoje viešojo intereso apsauga pateisina įtariamojo laisvės varžymą, o kitos švelnesnės kardomosios priemonės įtariamajam būtų neefektyvios ir negali būti taikomos, tai yra kitos kardomosios priemonės nebūtų pakankamos užtikrinti BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų įgyvendinimą“, – BNS teigė L. Nemeikaitė.
Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui.
Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Š. Stepukoniui spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak L. Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimą perima apygardos teismai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) BNS praėjusią savaitę nekomentavo, ar ikiteisminis tyrimas dėl Š. Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos jau galutinai baigtas ir ar surašytas kaltinamasis aktas. Birželio pabaigoje tarnyba BNS pranešė, kad atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai, o Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą.
BNS balandį rašė, kad prokuroras teismo paprašė sugriežtinti kardomąją priemonę – įpareigojimą Š. Stepukoniui registruotis policijoje, nes įtariamasis pakartotinai pažeidė šios priemonės sąlygas.
Pernai gruodį pasibaigus eiliniam intensyvios priežiūros terminui kardomoji priemonė Š. Stepukoniui buvo sušvelninta – nuo tada jis turėjo nuolat registruotis policijoje.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Vyras 2024 metų vasarį buvo sulaikytas, o kovą jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir buvo uždėta apykojė.
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