Teismas: vienas iš nuteistųjų Vanago paminklo byloje mirė kalėjime Lietuvoje

Teisėjų kolegijos vertino, kad pagrindo švelninti bausmę A. Patrakovui nėra.
Kito kaltinamojo 1982 metais gimusio Nikolajaus Silino baudžiamoji byla nutraukta, nes suimtasis mirė Šiaulių kalėjime. N. Silinas mirė apeliacinio proceso metu balandžio 11 dieną.
Kaip rašė BNS, apeliacinį skundą šioje byloje buvo pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų – 1987 metais gimęs Rusijos pilietis A. Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė ketverius metus laisvės atėmimo. A. Patrakovas prašė išteisinimo.
Tai yra griežčiausia iš bausmių, pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų trims užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, A. Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimų organizatoriais.
Dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes turintiems N. Silinui ir 2005 metais gimusiam Konstantinui Venkovui apygardos teismas skyrė trejų ir pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes.
Kaip rašė BNS, minėti trys asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Teismas nustatė, kad N. Silinas ir A. Patrakovas vandališkais veiksmais prieš paminklą, o K. Venkovas – surinkdamas informaciją apie šią ir kitas viešo pagerbimo vietas, padėjo Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą.
Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas 2024-ųjų sausį. Merkinės miesto muziejui teismas iš kaltinamųjų solidariai priteisė 1,5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
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