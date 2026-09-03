Teismas: Vytautas Gapšys lygtinai į laisvę neišeis – lieka kalėjime

Teismas tenkino Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ričiardo Gailevičiaus skundą, kuriuo buvo prašoma nepatvirtinti Lygtinio paleidimo komisijos nutarimo.
„Nors nuteistasis Vytautas Gapšys bausmės atlikimo metu demonstravo tam tikrus teigiamus elgesio pokyčius, susijusius su ankstesnėmis komisijos rekomendacijomis, jo resocializacijos procesas vis dar nėra pakankamai stabilus ir patikimas, kad būtų galima daryti išvadą apie sėkmingą jo integraciją į visuomenę, juo labiau, kad jo įvykdyti nusikaltimai buvo sistemingi“, – rašoma teismo nutartyje.
Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad už korupcinio pobūdžio nusikaltimus V. Gapšys nuteistas antrą kartą. Teismo manymu, tai rodo, kad nuteistasis iš klaidų nepasimoko, daro panašaus pobūdžio korupcinius nusikaltimus ir nuteistojo nusikalstamas elgesys nebuvo atsitiktinis, o gerai suplanuotas.
„Todėl šiuo metu dar egzistuojantys dinaminiai kriminogeniniai veiksniai, net ir žemos nusikalstamo elgesio rizikos kontekste, neleidžia spręsti, kad paleistas lygtinai nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals“, – konstatavo Kauno apylinkės teismas.
Nutartis gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.
V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį patvirtino V. Gapšio kaltę, skirdamas jam kiek švelnesnę ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Laisvės atėmimu „MG grupės“ politinės korupcijos byloje taip pat nuteistas buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Jis su R. Kurlianskiu siekė laisvės anksčiau laiko, bet teismai prašymų iki šiol netenkino.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
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