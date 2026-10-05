Teismui perduota Vitalijaus Mitrofanovo „čekiukų“ byla

Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, politikas kaltinamas turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu ar disponavimu tokiais dokumentais.
Taip pat priimti sprendimai dėl buvusių Radviliškio ir Telšių rajonų savivaldybių tarybų narių veiksmų.
Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Mitrofanovas, 2019–2023 metais eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, kurios buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis vykdant tarybos nario veiklą.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, savo naudai įgijo daugiau nei 1,3 tūkst. eurų, priklausiusius Akmenės rajono savivaldybės administracijai.
Šiaulių apylinkės teismas patvirtino Šiaulių apygardos prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu dėl buvusios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narės Vidos Janulaitienės veiksmų. Teismas taip pat patvirtino prokuroro nutarimus nutraukti ikiteisminius tyrimus buvusio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gabrieliaus Verdingo ir buvusių Telšių rajono savivaldybės tarybos narių Petro Kuizino bei Stanislovo Čekanausko atžvilgiu.
Teismas buvusią Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narę V. Janulaitienę pripažino kalta dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skyrė jai galutinę 3 tūkst. 350 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą 3 metams.
V. Janulaitienė, 2019–2022 metais eidama Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų ataskaitas, jose galimai įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu V. Janulaitienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijai padarė 2,3 tūkst. eurų turtinę žalą. Politikė visiškai prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino Radviliškio rajono savivaldybei padarytą žalą.
Tuo metu buvusį Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį Gabrielių Verdingą ir buvusius Telšių rajono savivaldybės tarybos narius Petrą Kuiziną bei Stanislovą Čekanauską teismas atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl jiems pareikštų įtarimų dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
G. Verdingas, 2019–2023 metais eidamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, o P. Kuizinas ir S. Čekanauskas, 2019–2023 metais eidami Telšių rajono savivaldybės tarybos narių pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikdami jų, kaip tarybos narių, išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindami tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu G. Verdingas Radviliškio rajono savivaldybės administracijai padarė 2,3 tūkst. eurų, P. Kuizinas Telšių rajono savivaldybės administracijai padarė 3,5 tūkst., S. Čekanauskas – 4,1 tūkst. eurų turtinę žalą.
Politikai visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino savivaldybėms padarytą žalą. Visiems jiems nustatytas vienerių metų laidavimo terminas ir atimta teisė trejiems metams būti išrinktiems į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių ar nevyriausybinių organizacijų renkamas pareigas. Taip pat paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. G. Verdingas į šį fondą turės sumokėti 2 tūkst. eurų, P. Kuizinas – 500 eurų, S. Čekanauskas – 1 tūkst. eurų.
Ikiteisminius tyrimus organizavo ir jiems vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, juos atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
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