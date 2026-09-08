„Tie trankymai jau seniai vyko“: talžytos 13-metės mama žada kovoti iki galo

Trys paauglės Šiauliuose talžo 13-metę. Kiekviena suduoda po stiprų smūgį į veidą, spiria ir bando ją pargriauti. Toks vaizdo įrašas buvo paviešintas socialiniuose tinkluose.
„Negaliu šito suvokti, nesuprantu. Gaila ir tų vaikų, ir tų, kurie muša bei nesupranta, ką daro“, – sakė kalbinta moteris.
„Nežinau, kas dabar su tuo jaunimu pasidarė. Mūsų laikais taip nebuvo“, – teigė kita pašnekovė.
„Vaikams duotos teisės. Jie žino tik savo teises, o pareigų – ne. Reikia kažkokių įstatymų, kad atsakomybė būtų ir vaikams“, – svarstė gyventoja.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vaizdo įrašą į „Facebook“ įkėlė sumuštos 13-metės mama. Pasak jos, paauglės su dukra bandė išsiaiškinti ankstesnius nesutarimus. Mergaitei buvo liepta atsiprašyti, tačiau jai nepaklusus prasidėjo smurtas.
„Tie pažeidimai, smūgiai per veidą, kaip suprantu, buvo populiarūs. Vieną kartą per veidą gavo, kitą kartą per veidą gavo. Aš savo dukros neteisinu, bet tie trankymai jau seniai vyko“, – pasakojo paauglės mama.
13-metės mama sako, kad dukra ne kartą skundėsi skausmais, o dabar lankosi pas psichologą.
„Klausdavau: kas yra? Ji sakydavo, kad tai buvo anksčiau – kažko nepadarydavo ar pavėluodavo į susitikimą ir iškart gaudavo per veidą“, – kalbėjo nuketėjusiosios mama.
Tie pažeidimai, smūgiai per veidą, kaip suprantu, buvo populiarūs.
Paauglė buvo sumušta dar birželį. Policija atvejį ištyrė, apklausė visas merginas, tačiau ikiteisminio tyrimo nepradėjo dėl smurtautojų amžiaus. Trims merginoms yra 14–15 metų. Atsakomybė šiuo atveju tenka jų tėvams.
„Pasekmės yra numatytos. Pirmiausia suformuota administracinė byla ir tėvams skirtos administracinės nuobaudos. Šiuo atveju administracinė nuobauda yra įspėjimas“, – aiškino Šiaulių apskrities policijos atstovas Artūras Šliavas.
Atvejį ištyrė ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Visos šeimos – tiek smurtavusių merginų, tiek nukentėjusios paauglės – tarnybai buvo žinomos ir anksčiau. Visoms keturioms mergaitėms šiuo metu teikiama pagalba.
„Visais atvejais, gavę informaciją apie smurtą tarp vaikų ar konfliktines situacijas, reaguojame ir bendraujame su abiem pusėmis – tiek su nukentėjusia šeima, tiek su kitais konflikto dalyviais ir smurtavusiais vaikais“, – teigė Šiaulių apskrities Vaiko teisių gynėja Ingrida Mockutė.
„Tai nėra trumpas procesas. Tai ilgalaikis procesas, kuris priklauso ir nuo to, kaip pagalbą priima pats vaikas bei šeima“, – pridūrė Šiaulių Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Lina Augytė.
Anot psichologės, dabar sumuštai mergaitei svarbiausia užtikrinti saugumą tiek namuose, tiek mokykloje. Taip pat gali būti reikalinga suaugusiųjų palyda, kad būtų išvengta susitikimų su smurtavusiomis paauglėmis.
„Baisiausios yra ne mėlynės, kurios vėliau išnyksta, o tai, kad sugriūva pasitikėjimas pasauliu, jo saugumu, mokykla ir bendraamžiais“, – aiškino psichologė Edita Tiknė.
Ji pabrėžia, kad viešumas ir smurto vaizdo įrašų platinimas gali padaryti dar didesnę žalą.
„Smurtas iš tų kelių minučių, kiek jis trunka, paviešinamas ir tampa nebekontroliuojamu, per socialinius tinklus besiritančiu pažeminimu. Tai vaikui gali kelti dar didesnį nesaugumą“, – sakė E. Tiknė.
Panašus atvejis vasarą fiksuotas ir Marijampolėje. Ten buvo pradėtas tyrimas dėl paauglės sumušimo, po kurio nukentėjusiajai prireikė gydymo ligoninėje. Smurtavusiai 13-metei dėl amžiaus baudžiamoji atsakomybė taip pat negali būti taikoma.
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