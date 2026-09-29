Tirs, kiek vaikų nuskriaudė dvasininkai

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovas išvykęs pas popiežių į Prancūziją.
Šventojo Sosto patarimų tikisi sulaukti ir savaitgalį Telšiuose posėdžiavę vyskupai. Į Vatikaną jau kreiptasi.
„Kokį pasiūlytų mums sprendimą, atsižvelgiant į platesnę visuotinės Bažnyčios patirtį. Kol kas yra pateiktas toks užklausimas, į kurį lauksime atsakymo. Taip pat konsultuosimės su teisėsaugos institucijomis“, – sakė Lietuvos Vyskupų konferencijos nacionalinis delegatas Arūnas Poniškaitis.
Ar tai tik gandas, ar galima pedofilija, sulaukęs skundo sprendžia pats vyskupas.
Iš pradžių arkivyskupas Gintaras Grušas aiškino, kad nusikaltimų mastą aiškintis dar ne laikas.
„Savo laiku popiežiaus Pranciškaus pasakyta – taip, problema yra Bažnyčioje, bet ne pagrindinė problema“, – tuomet sakė G. Grušas.
Tačiau po mėnesio Bažnyčia persigalvojo.
„Čia negali būti kalbos apie kažkokį Bažnyčios munduro išsaugojimą“, – teigė A. Poniškaitis.
„Tuo labai džiaugiamės, kad vyskupai bent jau taip sako. Tuo nuoširdumu dar turėsime įsitikinti“, – sakė iniciatyvos „Svarbus reikalas“ atstovė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.
Tokio tyrimo Lietuvoje dar nėra buvę. Bus aiškinamasi, kiek vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją – nuo 1990 metų kovo 11-osios – galėjo nuskriausti kunigai.
„Bažnyčios situacija Lietuvoje pasikeitė. Viena situacija buvo sovietmečiu, kita situacija tapo atkūrus nepriklausomybę“, – aiškino A. Poniškaitis.
Paprastai tokiam tyrimui buriama nepriklausomų tyrėjų grupė – istorikai, teisininkai, psichologai.
Jie peržiūri dešimtmečiais kauptus archyvus, jei įmanoma, atlieka apklausas.
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„Tai yra dvasininkai, jie turi savo taisykles, savo apsaugas, tam tikrus imunitetus netgi. Labai svarbu, kad ta informacija būtų visiškai atskleista, o ne dozuojama: duosime tą, o to neduosime“, – sakė Mykolo Romerio universiteto teisės profesorius Raimundas Jurka.
Tačiau ar Lietuvoje taip ir bus, kol kas neaišku.
„Nematau žodžio „nepriklausomas“ tyrimas. Mes nekalbėjome, kad bet kokį tyrimą bet kaip darykime ir viskas vienodai tinka. Nepriklausomumas yra esminis dalykas. Jei tas tyrimas bus kažkoks vidinis, saviems tarp savų, tai visai nėra tai, ko mes tikėjomės ir ko prašome“, – teigė G.Gailiūtė-Bernotienė.
Patarimo iš Vatikano, kaip tirti galimų nusikaltimų mastą, Lietuvos dvasininkai tikisi sulaukti maždaug per pusmetį.
„Nusikaltimų ir nederamo elgesio užkardymui negali būti jokio „rytoj tą padarysime“. Tai turi būti daroma šiandien“, – sakė A. Poniškaitis.
Vis dėlto veiksmų imtasi tik po didžiausio kunigų pedofilijos skandalo Lietuvos istorijoje.
„Nieko aš nekomentuosiu“, – ankščiau sakė kaltinamasis Tadas Švedavičius.
T. Švedavičius, kaip įtariama, niekieno nepastebėtas vaikus prievartavo ir kitaip skriaudė daugiau nei 20 metų.
Lenkija nepriklausomo tyrimo taip pat ėmėsi tik smarkiai išaugus spaudimui dvasininkijai. Abejojama, ar pedofilų nedangstė ir pats popiežius Jonas Paulius II. Tiesa, lenkai vien komisiją sudarinėjo aštuonerius metus. Po tyrimo gali paaiškėti ir šimtai aukų.
„Seksualinės traumos, ypač patirtos vaikystėje, vienas ryškiausių padarinių yra toks paralyžius – negalėjimas apie tai kalbėti, gėda, kaltės jausmas“, – aiškino G.Gailiūtė-Bernotienė.
Jei nukentėjusieji nesikreips į teisėsaugą, skriaudikai atpildo gali ir nesulaukti.
„Labai svarbu, kad tie kreipimaisi būtų ne kažkokių gandų lygiu, ne anoniminiai“, – sakė A. Poniškaitis.
„Jeigu nukentėjusieji nesikreipia, ko gero, daug atvejų liks neatsakyti, tiesiog nueis į istoriją. O jei net ir paaiškėtų tam tikri atvejai, gali kilti problemų dėl patraukimo atsakomybėn, dėl senaties, nes tai nėra amžini dalykai“, – teigė R. Jurka.
Pedofilijos aukoms dėmesio skyrė ir popiežius.
Per savo vizitą Prancūzijoje jis susitiko su septyniais nukentėjusiaisiais – keturiais vyrais ir trimis moterimis. Kai šie dar buvo nepilnamečiai, juos seksualiai išnaudojo Prancūzijos dvasininkai.
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